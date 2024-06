Festival in der Tufa Rock-Art in Trier: Internationaler Headliner und große Pläne

Kombiniert wird das in diesem Jahr mit einem US-Headliner, der viele Fans in die Tufa locken soll: Die Metalband Night Demon um Frontmann Jarvis Leatherby hat sich in der Szene einen guten Ruf erarbeitet. „Wir haben mit Stoneblind auch schon mal als Support für sie im Mergener Hof gespielt“, sagt Dennis Baier. Da habe er schon mal vorgefühlt, ob die Band Lust auf einen Festival-Auftritt in Trier hätte. Hatten sie – und am Samstagabend treten die Kalifornier gemeinsam mit Bands aus Trier und der Region auf. Mit dabei sind Stoneblind (Heavy-Rock), Electric Süpergroup (Oldschool-Rock, Trier), die Saarbrücker Alternative-Band Rebelsoul, das Duo Old Mc Bezen & Dungaree Dan sowie Singer/Songwriter Andy Jost. Nicht nur Musik gibt’s zu erleben – als Künstler dabei (von Lichtdesign bis Tattoo- bis Horror-Art) sind Carraux, Tiny Evil Art, Elias Art, Sepidea Art und Cesar Martin.