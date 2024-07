Römertage am 3. und 4. August Römische Villa Borg: So haben die Römer gegärtnert

Perl-Borg · Wer nicht nur örtlich, sondern auch in der Zeit auf Reisen gehen will, wird in einem Landgut bei Perl fündig. Die rekonstruierte „villa rustica“ lässt erahnen, wie Privilegierte vor 2000 Jahren gelebt und ihre Gärten gestaltet haben.

26.07.2024 , 15:01 Uhr

Die Villa Borg bei Perl: Vom Innenhof aus geht der Blick zum Eingangstorhaus, wo eine Kohorte ihr Marschlager aufgeschlagen hat. Foto: Kathrin Hofmeister