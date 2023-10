Neue Bücher: „Schatten über Colonia“ Rettung durch die Kloake

Ausländerfeindlichkeit ist auch damals schon in Roms nördlichster Dependance gang und gäbe: Auf der anderen Seite des Rhenus wohnen die wilden Germanen, deren Stämme angeblich stets auf kriegerische Auseinandersetzungen aus sind. Auch die Untaten in Colonia werden den unzivilisierten Barbaren zur Last gelegt, zu denen übrigens auch Quintus gehört, der eigentlich Folkward heißt und sich nach seiner Übersiedlung einen lateinisch klingenden Namen zugelegt hat. Und so versuchen die beiden Amateurdetektive, die ganz und gar unüblichen Verdächtigen möglichst unauffällig auszufragen (so sie in der Stadt und nicht gerade auf Verwandtenbesuch in Augusta Treverorum sind). Bei ihrer Misison müssen sie durch manche innerstädtische Kloake waten, um den Häschern, die längst auf ihren Spuren sind, zu entgehen.