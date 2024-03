Besondere Konzert-Premiere in Trier Heimspiel zum Finale einer immens erfolgreichen Tour

Aber auch abseits der Shows, bei denen er selbst auf der Bühne sitzt, kommt bei Oliver Thomé Vorfreude auf den Sommer auf. Bei manchen Shows, die Popp Concerts veranstaltet, blitzen dann auch Erinnerungen aus der eigenen Jugend wach. So dürfte der Auftritt von New Model Army - der Band um Justin Sullivan - schon wegen der Location ein Highlight werden. New Model Army spielt im vergleichsweise kleinen Rahmen im Brunnenhof (19. Juli). Auch da sind bereits die Hälfte der Tickets weg. Die britische Band spielte auch früher im ausverkauften Exhaus (als Geheimkonzerte unter dem Anagramm „Raw Melody Men“ im März 1991). Oliver Thomé kann sich aber an ein anderes Konzert von New Model Army in der Region erinnern: „Ich war als 17-Jähriger beim Konzert im Atrium (Anm. im Cusanus-Gymnasium) in Wittlich.“ Einige Punkrock-Shows veranstaltet er im Sommer zudem in Saarbrücken (Silverstein, Simple Plan und Bad Religion): „Bad Religion hätte ich im Juni 1993 auch schon gerne in der Europahalle gesehen – aber da durfte ich noch nicht hin.“ So ging es für ihn erst vier Monate später erstmals in die Halle - und nun bald auch auf die Bühne.