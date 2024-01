Jury wählte aus 3500 Einsendungen aus „Total überrascht“: Wittlicherin räumt bei Cartoonpreis ab

Es ist ja wirklich nicht so, dass Männer besser zeichnen könnten als Frauen. Oder, dass sie lustiger wären, das glaubt ja nicht mal das Klischee. Aber beim Zeichnen von Cartoons und Karikaturen quer durch die Medienlandschaft sind die Herren doch arg überrepräsentiert. Zumindest in der Region sieht es etwas anders aus: Die gefragte Cartoonistin Teresa Habild (Süddeutsche Zeitung, Titanic, FAZ, Luxemburger Wort) lebt in Trier.