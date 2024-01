Wird die Open-Air-Reihe eröffnen US-Gitarrenheld kommt nach Saarburg – vor vier Monaten hatte er auf der Bühne einen Herzinfarkt

Vor 50 Jahren gelang ihm der internationale Durchbruch als Gitarrist, damals war er gerade 19 und schon Absolvent der renommierten Berklee School of Music: Al Di Meola, längst einer der profiliertesten Gitarristen der Welt, stieß damals zu Chick Coreas „Return to Forever“ hinzu, der Anfang einer großen Karriere. Schon im Jahr darauf, 1975, gewann er mit der Band einen Grammy für die „beste Jazz-Performance einer Band“. Und mit den Auszeichnungen und Preise ging es immer so weiter.