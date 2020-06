Konzert : „The Voice“-Finalistin in Trier

Trier (red) Fidi Steinbeck war Finalistin von The Voice Of Germany, mit Mark Forster hat sie den Hit „Warte mal“ herausgebracht: Am Freitag, 26. Juni, wird die Hamburgerin im familiären Rahmen im Front Of House der Arena auftreten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken