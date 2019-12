Interview Marion Eckstein : „Es ist wie ein Nach-Hause-kommen“

Zur Person

Marion Eckstein wurde in Bernkastel-Kues geboren. Ihre Familie stammt aus Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich).

In Stuttgart absolvierte sie das Studium der Germanistik und Schulmusik, bevor sie sich dem Gesang zuwandte. Als Konzertsängerin machte sich die Altistin einen Namen auf den großen europäischen Musikpodien und Festspielen in Berlin, Hamburg, Wien, Amsterdam, München, Stuttgart und Zürich.

Eine langjährige intensive Zusammenarbeit verbindet Marion Eckstein mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock, einem Spezialisten für historische Aufführungspraxis, der bis 2018 Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Hamburg war. In jüngster Zeit hat Marion Eckstein auch die Opernbühne erobert. In der Saison 2018/19 verkörperte sie die Bradamante in Händels Alcina unter der Leitung von Konrad Junghänel am Staatstheater Wiesbaden sowie Storgè in Händels Jephtha bei der Trigonale 2019, einem österreichischem Festival für Alte Musik. Seit dem Wintersemester 2019/20 ist Marion Eckstein Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.