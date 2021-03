Sammler : Sammler macht Kuhstall zum Museum für Staubsauger

Alois Steffgen, Betreiber des Staubsauger-Museums, hält im Ausstellungsraum einen Schlittensauger in den Händen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Bruchmühlbach-Miesau (dpa) Er machte Teppichklopfer und Besen einst arbeitslos und war ein motorisiertes Symbol für Fortschritt: der Staubsauger. Kaum ein Haushaltsgerät ist so vielseitig wie er. Selbst auf der Internationalen Raumstation ISS ist er im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Jung, dpa

Mit dem Beutelautomaten versuchten Bankräuber in Baden-Württemberg im Dezember 2019 sogar, Geld aus einem Tresor zu saugen. Alois Steffgen hat der nimmermüden Vakuummaschine ein Museum eingerichtet: in einem ehemaligen Kuhstall in der Pfalz. Jetzt wird seine Ruhmeshalle für den Bodenpfleger zehn Jahre alt.

Rund 200 Staubsauger in einem Raum: Eigentlich müsste es die sauberste Ausstellung der Welt sein. Steffgen lacht. „Es dürfte zumindest der sauberste Kuhstall sein. Staub werden Sie nicht finden.“ Der zehn Meter lange Schlauch einer zentralen Sauganlage nimmt jeden Krümel auf.

Warum nimmt er dafür keins der Exponate? „Die meisten funktionieren nicht mehr, da früher andere Kabelquerschnitte verwendet wurden. Dazu kommt das Alter“, erzählt Steffgen.

Für den Betrieb wäre eine offizielle Sicherheitsprüfung nötig. „Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis. Also akzeptiere ich, dass die meisten Sauger nicht laufen. Es ist aber auch interessant, Bauart und Design in der Entwicklung ab etwa 1890 zu studieren.“