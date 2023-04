Theater Brisante Spannung vor dem Papstbesuch: Satire „Kardinalfehler“ über Katholische Kirche wird in Trier uraufgeführt

„Kardinalfehler“, das in Trier am 22. April uraufgeführt wird und anschließend auch in einer englischen Fassung erscheint, spielt nicht in Trier, sondern in einem Bistum, das „erst“ 700 Jahre alt ist und als mustergültig gelten kann: kaum Kirchenaustritte, keine Skandale und der Bischof ein Aufklärer mit weißer Weste. Damit ist es prädestiniert für einen Besuch des Papstes, der seine Deutschlandreise damit krönen will, in besagter Diözese eine kostbare Reliquie zu segnen. Doch in die Vorbereitungen auf den Empfang des Heiligen Vaters hinein platzen Vorgänge, die einen Skandal heraufbeschwören, den man mit aller Macht unter der Decke halten will. Bald gilt dafür nur noch eine Devise: vertuschen – koste es, was es will.