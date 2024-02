Wo sie wann ist Von der Berlinale nach Wittlich: Schauspielerin Barbara Philipp kommt in die Heimat

Trier/Wittlich/Berlin · Die aus Wittlich stammende Schauspielerin Barbara Philipp kommt wieder in die Region. Konzerte und Kino in Trier, Bitburg, Wittlich und Daun sind angesagt. Was sie gerade umtreibt und was es mit ihrem neuen Film auf sich hat.

27.02.2024 , 12:52 Uhr

Mit dem Ensemble Schall & Rauch wird Barbara Philipp bald in der Region zu Gast sein. Foto: Schall & Rauch/Chris Marmann

Von Dirk Tenbrock