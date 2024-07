Früher war alles anders Schlagermusik: Als Peter Alexander zum Tiger wurde

Die Hitparade im ZDF – für Schlagerstars in den 70ern so etwas wie die Hall of Fame. Zeremonienmeister: Moderator Dieter Thomas Heck, hier in der 100. Sendung mit (stehend, von links nach rechts) Tony Holiday, Rex Gildo, Heck, Bert, Chris Roberts, Jürgen Marcus, Bata Illic sowie (sitzend) Cindy und Michael Holm.

Foto: picture alliance / Chris Hoffmann/dpa/Chris Hoffmann