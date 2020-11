Meinung : Schnapsidee – aber mit Charme

Wenn uns die Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen im Bildungssystem eines lehrt: Bildungsunterricht und Lernorte müssen neu gedacht werden. Zu oft hört man dieser Tage, dass Museen als Lernort ausgeschlossen sind, weil das in der x-ten Corona-Verordnung so geregelt sei.

Ja, das stimmt. Und man muss sich auch daran halten. Aber man wird noch darüber nachdenken dürfen, ob nicht in der nächsten Verordnung Museen ihre Pforten ein Stück weit öffnen dürfen, damit Schüler an diesen besonderen Orten einen Hauch Geschichte, Kunst, Geografie oder was auch immer einatmen können.