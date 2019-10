Konzert : Am Ende Nacht ohne Licht

Trier Das Schöneck-Ensemble gastiert zum 25. Jubiläum mit Dirigent Christopher Wasmuth in Trier und spielt Werke von Janacek, Azarashvili und Schostakowitsch.

Da geht einem das Herz auf! Kaum hatte das Schöneck-Ensemble in der AMG-Aula seine Plätze besetzt, kaum waren die üblichen Regularien vor Konzertbeginn abgehakt, da füllte ein faszinierend leichter, heller, transparenter Streicherklang den hohen, etwas halligen Raum. Es ist ein reiner und reicher Klang, fließend, ohne Druck und ohne Forcierungen. Dirigent Christopher Wasmuth und das Ensemble geben Janaceks früher Streichorchester-Suite ein erstaunliches Spektrum an Klängen und Emotionen mit – gelegentlich ein bunter Stilmix, oft aber auch eine Vorahnung auf den Opernkomponisten Janacek mit seiner faszinierenden Verbindung aus Einfühlung und Nüchternheit. Beim Schöneck-Ensemble klingt diese Musik, als käme sie von ganz allein zustande, als bedürfe sie gar keiner Anstrengung. Faszinierend, wie in einem Satz die Bassgruppe innehält und Geigen wie Bratschen ein wunderbar zarter und leise hymnischer Tonfall gelingt.

Gelassenheit auch in schwierigen Passagen, dazu Sorgfalt, Achtsamkeit und eine tiefe Liebe zur Musik – all das begleitet die Interpretationen in diesem Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des Ensembles wie eine sanfte Unterströmung. Und vielleicht war es auch dieser Grundzug, der Solist Emanuel Wehse in dem Cellokonzert von Vaja Azarashvili zur Wärme im Ton und unangestrengter Sicherheit in den virtuosen Passagen inspirierte. Das Cellokonzert des Georgiers (*1936) ist ein Werk von Format, mit einer zwar tonalen, aber in ihre dissonanten Feinheiten äußerst genau ausgehörten Harmonik. Der Solist ist in diesem Werk kein Selbstdarsteller. Cello und Orchester verschmelzen vielmehr zu einer Einheit in Vielfalt. Eine erstaunliche Musik. Eine kongeniale Interpretation. Und zweifellos ein sehr bedeutender Komponist.