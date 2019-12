Literatur : Grießbrei bleibt Kriegsbeil

„Drin oder Linie? Alles über das dritte Tor von Wembley“ weiß Gerhard Henschel bei seiner Lesung in der Tufa in Trier. Foto: Katharina Fäßler

Trier Zungenbrecher, Fifa und das Leben in der alten BRD: In Trier gab es einen vergnüglichen Abend mit Gerhard Henschel.

Erst mal locker machen! Bevor der Schriftsteller Gerhard Henschel in der Reihe #literaturintrier aus seinen autobiografischen Martin-Schlosser-Romanen liest, gibt er Zungenbrecher („Grießbrei bleibt Kriegsbeil“) und einige von Robert Gernhardt gesammelte „Brechstangenverse“ zum besten wie diesen „Dior, Chanel“ betitelten: „Wir sind spät dran, Isabel, schau auf Dior, los, mach Chanel!“ oder den Satz „In deinem Zelt erwartet dich deine Tante“ (Dans ta tent t’attends ta tante). Das Publikum im Großen Saal der Trierer Tufa lacht begeistert, wo am Freitagabend großzügig verteilte Bistrotische darüber hinwegtäuschen, dass nur knapp 50 Besucher zu der von Tufa und Verlag éditions trèves veranstalteten Lesung gekommen sind. Ihnen bietet der aus der Nähe von Hamburg angereiste Autor gut zwei vergnügliche Stunden – mehr humorige Inszenierung als bloße Lesung.

Martin Schlosser ist das Alter Ego des Schriftstellers und ehemaligen Titanic-Redakteurs Gerhard Henschel, der neben unzähligen Artikeln, Satiren und literarischen Wanderbüchern bereits acht Bände seiner Autobiografie in Romanform geschrieben hat. Eigentlich, so erzählt der 1962 in Hannover geborene und in Koblenz und Meppen aufgewachsene Autor, wollte er nur einen „Kindheitsroman“ schreiben, später diesen dann als „Jugendroman“ weiterführen bis zum Abitur. Doch als Martin Schlosser nach 500 Seiten immer noch Zehntklässler ist, habe er die Limits kurzerhand über den Haufen geworfen und schreibe nun mit viel Freude weiter. Im jüngsten „Erfolgsroman“ kann Martin Schlosser nach abgebrochenem Studium von „Taxifahrerfächern“ endlich von der Schriftstellerei leben und die anderen Jobs an den Nagel hängen.