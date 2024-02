14 Jahre nach Abschiedstour Scorpions feiern Wiedersehen bei Open Air Konzert in Luxemburg

Neu bestätigt ist auch eine Band, deren Anfänge noch weitere zehn Jahre zurückliegen: Heart, die US-Rockband um die Schwestern Ann und Nancy Wilson, feiert 50-jähriges Bestehen. Am 11. Juli spielt die Hardrock-Band, die auch Folk-Einflüsse hat, in der Rockhal. Wer sonst noch neu für Konzerte in Luxemburg bestätigt wurde: Body Count feat. Ice T ist zurück – vor 30 Jahren ging der Mix aus Metal und Hip Hop durch die Decke, ein textlich umstrittener Song wie „Cop Killer“ befeuerte den Erfolg noch. Und Ice T blieb dem Stil mit wechselndem Personal über die Dekaden treu. Am 25. Juni spielt er in Esch – nicht das einzige Metal- und Rock-Highlight in jener Woche in der Rockhal: Am 26. Juni kommt Five Finger Death Punch, am 28. Juni die Alternative-Rock-Größen Smashing Pumpkins um Billy Corgan.