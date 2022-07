Heißestes Konzert-Wochenende : Zehntausende zieht’s zu Open Airs in der Region

Die Fantastischen Vier gaben im September 2021 ein exklusives Konzert in Manderscheid. Am Samstag spielen sie in Luxemburg auf dem Kirchberg. Foto: BVR/Malte C. Christians

Trier Die Fantastischen Vier, Fury in the Slaughterhouse, Alicia Keys oder Seeed – sie alle spielen am Wochenende in der Region und werden Zehntausende Zuschauer mobilisieren. Aber das kaschiert nicht die Probleme der Branche - die haben längst nicht nur mit Corona zu tun.

Juli 1992: Im Trierer Moselstadion wird Stadtgeschichte geschrieben. Prince ist zu Gast. Der Weltstar, mit seiner von ihm gegründeten Band „The New Power Generation“. Es war eine Zeit, in der die Fantastischen Vier noch vor 16 (!) Zuschauern im nahe gelegenen Exhaus aufgetreten sind. Bevor „Die da!?!“ alles änderte.

Drei Dekaden später. Prince ist seit sechs Jahren tot, aber die New Power Generation gibt es noch. Sie wird am Samstagabend bei freiem Eintritt in der Luxemburger Abtei Neumünster die Klassiker des US-Stars spielen: Purple Rain, Kiss, 1999. Alles im Rahmen der Blues’n’Jazz-Rallye, bei der 27 Bands auf sieben Bühnen auftreten werden, darunter auch ein Blues-Star wie Robert Cray. Zur gleichen Zeit werden Tausende Zuschauer keine vier Kilometer Luftlinie entfernt den Fantastischen Vier bei ihrem Open Air auf dem Kirchberg zujubeln. Am Sonntag geben dort Seeed ein lange erwartetes (und ausverkauftes) Konzert.

Schon am Freitag spielt Weltstar Alicia Keys in der Rockhal. Und das an einem Wochenende, an dem längst nicht nur das Großherzogtum jede Menge zu bieten hat. So werden 7000 Zuschauer die beiden Auftritte von Fury in the Slaughterhouse im Trierer Amphitheater sehen. Die Shows sind eigentlich ausverkauft, es gibt aber durch Ticketrückläufe ein kleines Kontingent an der Abendkasse. Beim „Highway to Kell“-Festival werden rund 2000 Zuschauer erwartet, dort spielen die Tributebands Feuerengel (Rammstein) und System of a Stu.

Und auch die „Konzerte der Kulturen“ (Saarburg und Nittel) oder der „Flying Grass Carpet“ auf dem Trierer Viehmarkt (eröffnet am Freitag mit Fortuna Ehrenfeld) können jeden Musikfan gut gebrauchen.

So wird man sich in 30 Jahren vielleicht nicht mehr an den Auftritt in der New Power Generation in Luxemburg erinnern, an einen vogelwilden Konzertsommer 2022 womöglich schon. Denn der wird sich so nicht mehr wiederholen – und darüber ist Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts, gar nicht böse. „Im März 2020 ist die Branche von 100 auf 0 reduziert worden – und jetzt fahren wir gerade von 0 auf 300 hoch“, sagt er. „Es finden in diesem Sommer wahnsinnig viele Shows statt, darunter sind viele Nachholshows. Wir haben ein Überangebot an Veranstaltungen.“

Alles wieder prima für die Veranstalter und Bands? Zumal das Wetter ja auch bisher bestens mitspielt? Allzu leicht entstehe ein falscher Eindruck. „Das Bild, das durch die ausverkauften Festivals und die ganz großen Konzerte erzeugt wird, ist nicht repräsentativ für die Branche. Es gibt viele kleinere und mittlere Veranstaltungen, die nicht gut laufen oder abgesagt werden müssen“, sagt Thomé, der noch einige Shows ausrichtet, die schon für 2020 angesetzt waren – wie etwa die Auftritte von Fury in the Slaughterhouse: „Parallel dazu kämpfen wir mit massiven Preissteigerungen, sowohl was Personal als auch Technik angeht. Da reden wir teilweise von Steigerungen von 30 Prozent – und das zieht sich durch alle Gewerke.“

Eine Kostenkalkulation, die 2019 für eine Show in 2020 erstellt wurde, habe daher kaum noch was mit der Realität im Jahr 2022 zu tun. „Gleichzeitig können wir aber nicht nachträglich Preise für Tickets erhöhen, die wir 2019 oder gar 2020 verkauft haben.“

Bei neu angesetzten Shows merke man eine gewisse Zurückhaltung, „Viele Leute haben schon seit zwei Jahren Tickets für Veranstaltungen, die erst jetzt stattfinden werden – und die sagen dann: Wir verbrauchen erst mal die Tickets, die wir noch haben.“ Zumal die aktuelle Nachrichtenlage nicht eben verkaufsförderlich sei. „Von den Preisentwicklungen ist ja jeder betroffen – ob es nun Lebensmittel- oder Energiekosten betrifft. Wir hoffen darauf, dass die kleine Auszeit vom Alltag – was Konzerte ja sind – ein fester Bestandteil in der Planung der Leute bleibt.“

Für Popp Concerts stehen nach den Fury-Shows noch weitere Konzerte im Amphitheater an: Die Show von BAP am 23. Juli ist ausverkauft, auch The BossHoss laufe sehr gut (21. Juli), The Gipsy Kings (24. Juli) in etwa wie erwartet. Eine Entwicklung zeige sich dabei: Es gibt mehr Leute, die kurzfristig Tickets kaufen, „die erst mal schauen: ‚Findet die Veranstaltung statt, bin ich gesund, wie sieht mein Kalender aus?‘ – das hat zugenommen“, sagt Thomé. Das habe vor der Pandemie nur eine marginale Rolle gespielt. Was ihm Mut macht: „Wir merken, dass die Leute, die wieder auf Veranstaltungen gehen, das auch so richtig feiern – da spürt man, dass die vergangenen zwei Jahre für viele eine kulturelle Durststrecke waren. Das macht Hoffnung, dass das über den Winter 2022/23 hinaus auch weiter so sein wird. Natürlich ist die Frage, wie sich die Branche verändern wird. Werden das alle Agenturen und Dienstleister überleben? Es sind ungewisse Zeiten, die auf uns zukommen. Man muss sich auf Veränderungen einstellen.“

Fury in the Slaughterhouse bei einer Show in der Arena Trier – hier mit Sänger Kai Wingenfelder. Foto: Hans Krämer