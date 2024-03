Höher, schneller, weiter Bio-Hacking und riskante OPs: Wann wird Selbstoptimierung gefährlich?

Anja Röcke ist 45 Jahre alt und eine deutsche Soziologin. Sie lehrt und forscht in Berlin und Saarbrücken. Ihr Buch „Soziologie der Selbstoptimierung“ stieß auch außerhalb der akademischen Welten auf großes Interesse, denn Selbstoptimierung ist längst alltäglich geworden und geht uns alle an. Die Soziologin selbst ist jedoch kein Fan dieses Phänomens, das spätestens in den 2010er-Jahren immer häufiger in den Medien auftauchte. Warum, das erzählt Anja Röcke im Volksfreund-Interview.