Faszination Mittelalter : Erzbischof Poppo von Babenberg – Politiker, Kultstifter und Großbauherr

Poppo von Babenberg, Erzbischof von Trier, ließ die römische Porta zur Kirche umbauen und begründete den Simeonskult. In diesem Ostturm lebte sein Freund, der Eremit Simeon, fünf Jahre bis zu seinem Tod 1035. Foto: Anne Heucher

Trier Die beiden berühmtesten Trierer Bauwerke, Porta Nigra und Dom, hat er maßgeblich geprägt: Poppo von Babenberg (+1047). Der populäre Erzbischof, der zeitweise selbst verehrt wurde wie ein Heiliger, war Jerusalem-Pilger, geschickter Strukturpolitiker und Herrscher über Trier, Koblenz und den Hochwald.

Simeonstraße, Simeonstift, Sim-Kneipe – an dem Eremiten Simeon aus Syrakus kommt man in Trier nicht vorbei. Ihm verdankt die Stadt, dass es die Porta Nigra überhaupt noch gibt, deren Umbau zur Simeonskirche dem eifrigen Steinraub im 11. Jahrhundert beizeiten ein Ende setzte. Mindestens genauso entscheidend für den Erhalt des Römertores war jedoch derjenige, der Simeon zum Heiligenschein verhalf und aktiv seine Verehrung betrieb: Poppo von Babenberg. Eine Poppo-Gasse sucht man in der Stadt vergebens, doch wurde jüngst in einem Neubaugebiet die Von-Babenberg-Straße aus der Taufe gehoben, unter der der Namensgeber allerdings weniger bekannt sein dürfte.

Der Trierer Erzbischof (ernannt 1016, gestorben 1047) sorgte geschickt dafür, dass sein Freund Simeon, mit dem er 1028 bis 1030 ins Heilige Land gepilgert war, vom Papst heiliggesprochen wurde und sich zum Anziehungspunkt für Wallfahrer entwickelte. Noch in dem Sommer, als Simeon starb, schickte Poppo eine Vita, die das vorbildliche Leben des Eremiten herausstellte, samt Wunderberichten zum Papst, wo erst ein einziges Mal zuvor eine Heiligsprechung erfolgt war. Poppos Kanonisierungserfolg nach wenigen Monaten löste einen regelrechten Boom an Heiligen-Funden aus, denn konkurrierende Klöster und Kirchen weit und breit wollten auch etwas vom Pilgerkuchen abbekommen.

„Poppo war ein Mann der großartigen Projekte“, sagt Professor Wolfgang Schmid, der auch ein Buch über den Erzbischof geschrieben und zum Neuen Trierischen Jahrbuch einen Aufsatz über die Zeit beigesteuert hat. Er beleuchtet darin das große Geschenk, das Kaiser Heinrich II. dem Trierer Erzbischof Poppo im Dezember 1018 machte: die Stadt Koblenz – ein Königshof mit zwei Kirchen. Mit den Einnahmen aus dem Koblenzer Moselzoll konnte Poppo in Trier das neugegründete Kanonikerstift St. Simeon finanzieren.

Es sind drei große Projekte, die Erzbischof Poppo vor allem auszeichnen: Er setzte seinem Freund Simeon mit Kirche, Stift und Heiligsprechung ein Denkmal, er erneuerte den Dom und erweiterte ihn um die gewaltige Westfassade, und er festigte dank seiner guten Verbindungen zum Kaiser seine Macht und die Herrschaft über neue Gebiete.

Dass Poppo von Babenberg, der in Regensburg erzogen worden war, überhaupt in Trier Fuß fassen konnte, hat einen einfachen Grund: Poppo war ein Mann des Kaisers. Heinrich II. hatte ihn bereits zum ersten Dompropst von Bamberg gemacht und brauchte nun dringend jemanden, der Trier nach der Fehde mit den missliebigen Verwandten seiner Frau Kunigunde, der Luxemburger Grafendynastie, befriedete und deren Einfluss zurückdrängte. Der Kaiser hatte dies selbst mit einer Belagerung der Stadt versucht, war aber an den dicken Mauern der Basilika , hinter die sich der „Gegenbischof“ verschanzt hatte, gescheitert. Poppo sorgte für einen Vergleich mit Adalbero und für Ruhe. Mit dem Koblenzer Geschenk für den kaiserlichen Bischofskandidaten Poppo und sprudelnden Einnahmen war dessen fürstliche Position gestärkt, ebenso der Rücken des Kaisers. „Heinrich setzt in 62 von 64 Fällen seinen Kandidaten durch“, erklärt Professor Schmid. Dabei kam ihm zugute, dass Bischöfe keine Erben hatten und Throne regelmäßig neu zu besetzen waren. Die kaiserliche Hofkapelle brachte gut ausgebildete Kandidaten hervor.

Simeon zum Heiligen zu machen und mit der erreichten Reputation eine Wallfahrts- und Verehrungsstätte zu schaffen, war eine propagandistische Meisterleistung Poppos, zu der neben der Vita und den Wundergeschichten Denare, Siegel und diverse Kunstwerke gehören. Poppo selbst hat sich neben Simeon beisetzen lassen. Von ihm ist nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg nichts erhalten; Grabbeigaben wie Kelch und Teller hat das Domkapitel derzeit nach Mainz in die Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ ausgeliehen.

Auch die Westfassade des Trierer Doms ist das Werk Erzbischof Poppos. Unschwer zu erkennen ist sein bauliches Vorbild: die zur Kirche umgestaltete Porta Nigra, wo sich das Grab Simeons befand. Foto: Anne Heucher

Ob er so aussah? Albrecht Dürer fertigte diesen Holzschnitt von Poppo von Babenberg an (Ausschnitt). Foto: Anne Heucher

Vergoldeter Kelch und Patene stammen aus dem Grab des Trierer Erzbischofs Poppo von Babenberg, das 470 Jahre nach dessen Tod auf Wunsch Kaiser Maximilians geöffnet wurde. Im Mittelalter wurden immer wieder Gräber von bedeutenden Leuten geöffnet – der Bedarf an Reliquien, denen man heilsame Kräfte zuschrieb, war enorm. Die Kunstwerke aus dem Trierer Domschatz sind derzeit zur Landesausstellung nach Mainz ausgeliehen. Foto: Rudolf Schneider, Rita Heyen/Rudolf Schneider (Domschatz außer Nagelreliquiar), Rita Heyen (Nagel aus dem Domschatz)