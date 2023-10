Serie Früher war alles anders: Bier Als Brauereien noch Durst löschten

Da war Bier gesünder, weil es die Keime abtötete. Zudem hatte es den Nebeneffekt, dass es den Magen füllte. Die Bezeichnung „flüssig‘ Brot“ war keine Floskel; ein Liter Doppelbock bringt es auf satte 700 Kalorien. So mussten brauende Mönche selbst in der Fastenzeit nicht hungern. Und zumindest was Bier anging, legte auch mein Opa ein mönchisches Verhalten an den Tag.