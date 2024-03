Zehn Jahre nach Bandauflösung Das Comeback des Jahres: Project 54 zurück auf der Bühne

Trier · Project 54 – die Konzer Pop-Punk-Band spielte bei Rock am Ring, tourte durch Schweden und produzierte drei Alben. Das Abschiedskonzert vor zehn Jahren in Trier war legendär. Nun kehrt die Band zurück auf die Bühnen. Was die Drei vorhaben.

26.03.2024 , 14:12 Uhr

Gemeinsamer Auftritt mit Slayer bei Rock am Ring? Das war ein Highlight in der Karriere der Konzer Pop-Punks Project 54. Foto: TV/Sven Eisenkrämer