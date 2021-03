Kunstwerk der Woche : Poetische Räume in Öl

Während draußen die Welt heruntergefahren bleibt, braucht sich zumindest in der Abgeschiedenheit der Künstler-Ateliers die Phantasie um keine Corona Beschränkungen zu scheren. „Bei mir sind während des Lockdowns mehrere Bilder entstanden“, sagt Katharina Worring.

Überhaupt der Raum: „Seit jeher hat es mich fasziniert, wie auf der zweidimensionalen Leinwand Bildräume geschaffen werden“, sagt die Tochter eines Architekten, die bereits als Kind mit Kunst und den Fragen um die Bedingungen und Möglichkeiten des Raums in Kontakt kam. Einmal mehr sind auch Katharina Worrings neue Gemälde komplexe Räume, in denen die Farbe gleichermaßen die Architektur wie das Raumklima bestimmt. Aber nicht nur das. Die bisweilen mehrteiligen Arbeiten besitzen ein lebendiges, vielgestaltiges und vielfältig klingendes Innenleben. Die neuen Gemälde der Künstlerin sind poetische Räume, deren Dynamik, Farben und Energien in die Helligkeit wie die Dunkelheit führen und als Innen- und Außenschau feinsinnig zum Widerhallen bringen, was im Betrachter an Geistes- und Seelenwelten lebt. Eva-Maria Reuther