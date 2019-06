Serie Singen : Schwarzbraun ist nur die Haselnuss

Die Comedian Harmonists lassen grüßen: Max Tidorf (von links), Heinrich Schafmeister, Ulrich Noethen, Heino Ferch und Ben Becker begeisterten mit einer auf dem Klavier von Kai Wiesinger begleiteten Musikeinlage. Das Sextett spielt in Joseph Vilsmaiers Film-Hommage an die Comedian Harmonists. Foto: picture alliance / dpa/Wolfgang Kumm

Das deutsche Volkslied: Es ist ein zu Unrecht in Verruf geratenes Genre, das von Liedermachern gerettet wurde.

Den fünf Herren ist sichtlich unwohl zumute. Der feiste Glatzkopf, Gastgeber einer Gesellschaft in seiner kalten, unwirtlichen, geradezu bedrohlich wirkenden Villa, hat sich von ihnen das Volkslied „In einem kühlen Grunde gewünscht“. Die Sänger beherrschen angeblich nur die erste Strophe; der Hausherr weist seine Lakaien an, in der Bibliothek nach einem Band mit Gedichten von Joseph von Eichendorff zu suchen. Was er sich jedoch hätte ersparen können, denn einem der Künstler wird übel, der Vortrag endet abrupt.

Singen macht glücklich, Singen befreit von Ängsten, Singen hält gesund, und durch Singen lässt sich Position beziehen. Was Singen bewirken kann, beleuchtet der Trierische Volksfreund in loser Folge in einer Serie.

Und so ist natürlich weder Eichendorff noch dem Komponisten Friedrich Silcher, um beim eingangs erwähnten Beispiel zu bleiben, ein Vorwurf wegen ihrer Schöpfung zu machen. Sie sind schließlich nicht verantwortlich dafür, dass ihr Lied auch mordenden Nazis gefiel. Die konnten eigentlich nur, um ihren rassistischen Wahn in jedem Bereich auszuleben, unter die ebenfalls von Silcher vertonte „Lorelei“ den Juden Heinrich Heine verleugnen und „Dichter unbekannt“ behaupten.

„Was das Volkslied zum Volkslied macht, ist ja gerade nicht musikwissenschaftlich zu bestimmen, sondern soziologisch, volkskundlich, vielleicht auch politisch oder ökonomisch“, schreibt der Musikhistoriker Lars Ulrich Abraham in einem Essay für das „Funk-Kolleg Musik“. Das entscheidende Wort in diesem Satz ist „politisch“. Kein Kunstobjekt, sei es ein Gemälde, sei es eine Komposition, ein Gebäude, ein Denkmal, ist davor gefeit, für ideologische Zwecke instrumentalisiert zu werden.

Franz Liszt hätte sich vermutlich mit Händen und Füßen dagegen gestemmt, dass das Kopfmotiv seiner „Préludes“ als radiophone Monumentalfanfare für „Sondermeldungen aus dem Führerhauptquartier“ benutzt wurde. Lebende Künstler können und tun es auch, wenn sie sich öffentlich diskriminiert fühlen: Neil Young, Adele oder Elton John legten umgehend Protest ein, als Donald Trump ihre Musik in seinem Wahlkampf verwendete. In Deutschland setzten sich Künstler wie Helene Fischer oder das Duo Paul van Dyk und Peter Heppner dagegen zur Wehr, dass ihre Kompositionen als Soundtrack für AfD-Wahlveranstaltungen herhalten mussten.

Zurück zum Volkslied, über dem für manche Zeitgenossen immer noch die Schatten der braunen Jahre wabern. Wer Volkslieder in sein Repertoire aufnimmt, muss mindestens mit einem kritischen Stirnrunzeln rechnen. Heinos markig vorgetragenes „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ war 1971 eine Steilvorlage für all jene, die in seiner Version in der gerade in den Nachwehen der 68er-Bewegung liegenden Bundesrepublik die Renaissance der verpönten Töne sahen (das Volkslied – der Begriff wurde übrigens erstmals 1773 von Johann Gottfried Herder für diese Gattung verwendet – stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts).