US-Serienstars in Trier Der „Nachtkönig“ kommt - und jede Menge Nerds: Was die Premiere der Proud Nerd Con bieten will

Eine intensive Woche steht für Melanie Wery-Sims an, die Initiatorin der Proud Nerd Con im Trierer Messepark - der ersten Comic Convention in der Region. Am Mittwoch und Donnerstag stehen die ersten Arbeiten in der Halle an. Am Samstag und Sonntag werden dann jede Menge „Nerds“ in Trier erwartet – ein Begriff, der für die frühere Landeschefin der rheinland-pfälzischen Linksfraktion ausschließlich positiv besetzt ist. Fans von Serien wie den „Simpsons“, „Game of Thrones“, „Stranger Things“ oder „Wednesday“, von Filmen wie „Ghostbusters“ oder „Fluch der Karibik“ oder Science-Fiction-Romanserien wie „Perry Rhodan“ werden auf ihre Kosten kommen. Zu all diesen und weiteren Titeln werden auch Schauspieler, Autoren und Synchronsprecher in Trier erwartet. Gibt’s noch Tickets? Wie sieht das Programm aus? Was ist im Eintrittspreis inklusive? So ist der Stand der Dinge.