Sechstes Philharmonisches Konzert Trier Viel Lärm um viel: So klingt Shakespeare in Trier

Trier · Nicht nur in „love“, auch mit Musik hat sein Genie viel zu tun. „Shakespeare in Music“ heißt das Thema des sechsten Sinfoniekonzerts am Theater Trier.

10.04.2023, 15:18 Uhr

Wouter Padberg mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier. Foto: Theater Trier

Von Eva-Maria Reuther

Shakespeare und Musik: Das ist eine Seelenverwandtschaft. Schon allein deshalb, weil Shakes­peares Sprache selbst Musik ist. Zudem lassen sich die vielfältigen seelischen und geistigen Energien und die dramatischen Verläufe seiner Tragödien und Komödien großartig in Musik fassen. Und selbst die Landschaft ist mit ihren Stimmungen beim großen Dramatiker aus Stratford-upon-Avon vielstimmiger Klang. Ein ganzer Wald ist Klangwelt im „Sommernachtstraum“. Und auch Prosperos geheimnisvolle Insel wird in der schönsten der Shakespeare Komödien „Der Sturm“ das zauberhafte Klangreich des aus Mailand vertriebenen Herzogs.