Kunstinteressenten müssen diese Ausstellung gesehen haben Kunst im Angesicht des Terrors: Kunsthalle Trier zeigt Werke von Katharina Sieverding und Alfred Hrdlicka

„Freiheit kann nur in der Verantwortung bestehen“: Was der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer 1942 in seinen Aufzeichnungen forderte, hallt uns in diesen Tagen des sich verbreitenden Rechtspopulismus, der erstarkten Diktaturen und der Kriege sowie eines zunehmenden Antisemitismus mahnend in den Ohren. „Wer hält stand?“, lautete die bange Frage des im Widerstand gegen Hitler aktiven und von den Nazis 1943 inhaftierten Berliner Geistlichen angesichts des Terrors des Nazi-Regimes.