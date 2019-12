Konzert : Zwischen Zeit und Ewigkeit

Trier Anspruchsvoll und inhaltsreich: Das Konzert zum Jahresschluss in St. Paulin in Trier.

Sind die übrigen Kompositionen nur Beiwerk? Da widerspricht Krebs ganz entschieden. Die beiden geistlichen Kantaten von Mendelssohn, Carl Loewes Choralvertonung „Vom Himmel hoch“, sogar Carl Maria von Webers Klarinettenkonzert sind für den Trierer Kirchenmusiker nicht neutrale Festmusik. Sie alle drücken auf ihre Weise aus, was im Christentum Glaube bedeutet: Vertrauen und Zuversicht auch in schwierigen Situationen. Und da klingt mit, was die Silvesterkonzerte in St. Paulin so wichtig, so bedeutend macht: Im Mittelpunkt steht kein neutrales Kulturerlebnis. Musik und Text in diesem Konzert sind an einem kalendarischen Einschnitt wie dem Jahreswechsel ein Anlass, nachzudenken – über Zeit und über Ewigkeit.