Inklusive Ausrichtung: “Unser Museum ist für alle da“ Ausstellung „Tell me more“ im Simeonstift Trier bietet riesiges Aufgebot, aber will zuviel

Kulturelle Bildung ist wichtig und unverzichtbar. Die Teilhabe an ihr wie an kulturellen Gütern für jedermann und -frau zu ermöglichen, ist in einer Demokratie eine unverzichtbare Forderung. In diesem Sinn ist das neue Ausstellungsprojekt des Stadtmuseums Simeonstift unbedingt verdienstvoll. „Tell me more“ (Übersetzt „Erzähl mir mehr“) heißt die interaktive Schau, bei der Besucherinnen und Besuchern im Mitmach-Modus die Welt der Malerei nähergebracht wird. Ergänzt werden die Gemälde durch etwas Fotografie und einige Beispiele Neuer Medien. Im Rahmen der Präsentation erhält das Publikum zudem einen Einblick in die Vielfalt der hauseigenen Gemäldesammlung, deren Diversität sich wie der restliche Bestand aus ihrer Herkunft aus Stiftungen, Schenkungen sowie eigenen Ankäufen erklärt. Dem Profil des Hauses als Stadt- und regionalhistorischem Museum entspricht der große Anteil regionaler Künstler. Der abgebildete Zeitraum reicht vom zweiten Jahrhundert nach Christus bis in die Gegenwart.