Sinfoniekonzert am 14. September Der Klang als Farbe: Welche Werke das Philharmonisches Orchester Trier spielen wird

Ein gleichermaßen kontrastreiches wie vielfältiges Spektrum an Klangfarben und ihrem Nuancenreichtum bietet das Programm. Einmal mehr macht es deutlich, dass sich wie in der Malerei auch in der Farbe des Klangs Temperamente, Emotionen, Befindlichkeiten und ganze Geschichten darstellen lassen. Vom alarmierenden Ton bis zum hochfeinen geradezu hingehauchten Klanggewirk bis hin zum drallen und grellen Farbklang reicht die Farbpalette des Programms.