Kampf um die Finalplätze : Sing a Song: Bühne frei zur zweiten Vorrunde des Trierer Wettbewerbs

Trier Weiter geht’s beim Liedermacher-Wettbewerb „Sing a Song“ der Dieter-Lintz-Stiftung. Im Mergener Hof in Trier werden am Freitag, 10. Mai, zwei weitere Finalplätze vergeben. Drei Männer, zwei Frauen und ein Duo haben ab 20 Uhr jeweils 15 Minuten Zeit, um sich auf der Bühne dem Publikum und der Jury zu präsentieren.

Marko Bartholomäus ist Philosoph und Psychologe. Er hält in seinen Liedern alles fest, was ihm gefühlsmäßig oder erkenntnismäßig wichtig ist. Der Familienvater schreibt deutsche Texte, da er den spielerischen Umgang mit der Sprache liebt. Bislang ist er meist bei privaten Gelegenheiten aufgetreten.

Die in Trier lebende Janine Wagner kam mit 15 Jahren zum Songwriting, sie schreibt ihre Texte auf Englisch. Erfahrung sammelte sie in Chören und Schulbands. Mit ihrer Musik möchte sie einen Raum schaffen, der im Kontrast zu der Hektik und Funktionalität des Alltags steht, in dem die Menschen mit all ihren Gefühlen und Empfindungen sein dürfen.