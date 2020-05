Exklusiv Trier Die Band Dynamite Funk hat gemeinsam mit mehr als 50 Persönlichkeiten aus der Region einen Song aufgenommen. Die Kernaussage: Wir müssen zusammenhalten! Wie „Sing a Song“ entstanden ist – und welches Trierer Original sich geweigert hat, mitzusingen.

„Sing a song, stand as one, Maybe then, everybody wants to sing along. When we stay, stay as one, maybe then we can altogether, sing a song“ – so der eingängige Refrain, den wohl jeder nach dem ersten Hören sofort mitsingen kann – und soll. Denn das Ziel von Dynamite Funk erklärt Sänger Isaac Roosevelt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Der Song soll zeigen, wie stark wir gemeinsam sein können. Wir müssen zusammenstehen und -singen. Anders geht es nicht.“