Dritte Vorrunde : Sing a Song: Zwei vielseitige Frauen im Finale

Schweich Beim Wettbewerb „Sing a Song“ ist die dritte Vorentscheidung gefallen: Coremy und Petra Sigmund sichern sich in Schweich die beiden letzten Finalplätze.

Prinzessin? „Der Prinz geht mir voll auf den Sack.“ Astronaut? „Das Outfit lässt mich fett aussehn.“ Gar nicht so einfach war es für Coremy, den richtigen Beruf zu finden. Dann eben: Songwriter. Zwar heißt es in dem Lied weiter: „Das ganze Internet wird morgen drüber lachen, wie ich mich zum Affen mache“, doch diese Befürchtung ist unbegründet. Gelacht hat am Samstag zwar auch das Publikum beim letzten Vorentscheid zum Liedermacherwettbewerb „Sing a Song“ in der Synagoge Schweich, aber nur über die humorvollen Texte mit viel Wortwitz.

Zum Beispiel über Frauen, die zueinander passen wie „Adam und Ebola, Barbie und Kennwörter, ein Herz und eine Seekuh“. Und ihr Handwerk beherrscht die 19-Jährige: Sie begleitet sich selbst mit Klavier und Gitarre. Das macht Lust auf mehr als nur 15 Minuten – und zumindest bekommt Coremy einen weiteren Auftritt: beim Finale.