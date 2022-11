Singen : Singfreude ist stärker als Aerosole

Extra

Dommusik: Adventskonzerte (Musik und Wort) jeweils an den Adventssamstagen, Weihnachtskonzerte (J.S. Bachs Weihnachtsoratorium am 26. und 27.Dezember), Advents- und Weihnachtsgottesdienste; Aufführung der „Trierer Kinderweihnacht“ am 11.Dezember nachmittags im Dom in einer Zusammenarbeit von Dommusik und Grundschule am Dom.

Bachchor: Evensong in der Konstantin-Basilika am Freitag, 25. November, 19 Uhr, mit Musik des lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds sowie Werken von Bach und Mendelssohn. Mai 2023 Chor-Orgelkonzert, eine Konzertreise sowie im November 2023 das Oratorium „The dream of Gerontius“ von Edward Elgar.

Friedrich-Spee-Chor: Konzert am Samstag, 19. November, in St. Ambrosius, zu Weihnachten am 18. Dezember in der Abtei Himmerod, am 23. Dezember in der Jesuitenkirche Trier, Karfreitag, 7. April 2023, Jesuitenkirche, und im Sommer mit weltlichem Programm; im Advent 2023 Doppelkonzert in Kooperation mit einem Chor aus dem Saarland

Collegium Musicum: Konzert mit Brahms Requiem am 5. Februar 2023 in St. Maximin.

Trierer Konzertchor: Adventskonzert, 11. Dezember, 17 Uhr, St. Martin, gemeinsam mit dem Madrigalchor aus Luxemburg und dem Kurpfälzischen Kammerorchester; Leitung: Jochen Schaaf. Konzert am 6 Mai 2023 in der Europahalle mit Werken von César mit dem Madrigalchor Luxemburg und einem Orchester aus Triers Partnerstadt Herzogenbusch.