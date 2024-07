Festival in Luxemburg Siren’s Call: Eine Entdeckung, zwei Absagen

Klar, drei Stunden weniger Zeit auf der Hauptbühne, das hatte Auswirkungen: Die kanadische Dream-Pop-Band Alvvays sowie die britischen Indie-Rockband Bombay Bicycle Club zogen ihre Shows vor – sie spielten kürzer als ursprünglich geplant, aber richtig gut war’s dennoch. Das Problem, das sich daraus ergab: Bat for Lashes – das Pseudonym der britischen Sängerin Natasha Khan – musste ihren Auftritt absagen. Laut Veranstaltern sei ihr angeboten worden, ins Melusina auszuweichen, das habe aber aus organisatorischen Gründen nicht funktioniert: Die Bühne im Club ist erheblich kleiner als die im Innenhof der Abtei Neumünster. Sehr schade, zumal der letzte (und ziemlich legendäre) Auftritt von Bat for Lashes in Luxemburg zwölf Jahre zurückliegt – aber eben nachvollziehbar. Im Melusina spielten wie geplant Loupe (Belgien/Niederlande) – nicht die einzige Band des Abends, in der Musikerinnen in der Überzahl waren: da ist das Siren’s Call eine sehr positive Ausnahme – zumal die Qualität der Bands immer sehr hoch ist. Noch mal getoppt wurde das durch das Heimspiel der Luxemburgerin Jana Bahrich, die als Francis of Delirium aktuell durchstartet. Für viele im Melusina war sie die Entdeckung des Abends.