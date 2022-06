Leseförderung : Hier hilft der Verein zur Leseförderung

TRIER (BP) Lesen ist eine der Schlüsselqualifikationen für ein erfolgreiches Leben. Aber oftmals haben Kinder und Jugendliche – auch in der Region Trier – in diesem Bereich erhebliche Defizite. Auch deswegen wurde im Jahr 2007 der regional tätige Verein zur Leseförderung gegründet.

Seitdem ist der Verein unter anderem Förderer der Projekte Lucky im Kindergarten und Mini-KLASSE!, stellt dafür Materialien und Medien zur Verfügung. Seit der Premiere im Jahr 2013 ist der Verein Förderer der Aktion „StadtLesen“ in Trier, unterstützt daneben Autorenlesungen (wie in diesem Jahr an den Gymnasien Schweich und Saarburg), die Aktion Lesesommer in Prüm oder andere Organisationen und Projekte, die sich der Leseförderung widmen.