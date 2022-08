Großes Open Air kehrt zurück : Erst Wacken, dann Trier: Wer beim „Summerblast“ spielt, worunter die Branche leidet und wie viele Fans kommen werden

Alte Zeiten: So wie hier im Exhaus-Innenhof kann das Festival nicht mehr über die Bühne gehen - die alte Heimat des „Summerblast“ ist dicht. Foto: TV/Andreas Feichtner

Festivalgründer Tim Thielen sagt im TV-Interview, worauf er sich besonders freut. Das Metal/Hardcore-Festival feiert in diesem Jahr die 15. Auflage - und viele Fans werden weite Wege auf sich nehmen, um am 20. August in Trier dabei sein zu können.

Nach der langen Corona-Pause und den Absagen 2020 und 2021 steht am 20. August wieder das Summerblast Festival in Trier an: Wie sind eure Erwartungen für 2022?

Tim Thielen: „Wir freuen uns ungemein, dass es endlich wieder los geht und gerade Events wie das Summerblast Festival wieder stattfinden können. Insbesondere die Fans freuen sich nach der langen Durstrecke enorm, wieder ein Metal /Hardcore-Festival in der bekannten Form zu erleben - und das heißt natürlich in der Szene: Stagedives, Circle Pits und Sing Alongs.“

EXTRA Am Samstag, 20. August, vor der Arena Trier Das Ultimate Summerblast Festival findet am Samstag, 20. August, als Open Air auf dem Arena-Vorplatz in Trier statt – von 12 Uhr bis 22 Uhr. Zu den Headlinern in diesem Jahr zählen As I Lay Dying (20.40 Uhr), Comeback Kid (19.15 Uhr) und Lorna Shore (18.10 Uhr). Das Festival findet zum 15. Mal statt. Das Summerblast-Festival wird von einem Dreiergespann organisiert – von Saman Lashgari (Geschäftsführer DexPro Security), Thomas Thiel (Kulturgraben e.V. und freiberuflicher Veranstalter) und Tim Thielen (Festivalgründer und freiberuflicher Veranstalter)

Wie läuft der Vorverkauf? Mit wie vielen Zuschauern kalkuliert ihr?

Tim Thielen: „Wir rechnen mit ca. 1500 BesucherInnen. Wir sind sehr dankbar für die treuen Fans (etwa 300), die ihre Tickets ausnahmslos in die Folgejahre mitgenommen haben.

... aber auch vor der Arena lässt sich gut feiern. Wie hier bei der bisher letzten Auflage im Jahr 2019. Foto: Julia Nemesheimer

Jahrelang fand das Festival im Exhaus statt, auf der Sommerbühne und im Exhaus-Keller Wirkt es sich in irgendeiner Form aus, dass das Exhaus nicht mehr beteiligt sein kann?

Tim Thielen: „Viele Fans des Summerblast-Festivals verbinden das Summerblast-Festival mit ganz viel Herzblut mit dem Exhaus und trauern diesem natürlich nach. Für die Organisation sind die Abläufe vergleichbar, und wir sind der Arena Trier enorm dankbar für die unglaublich tolle und wertschätzende Kooperationskultur. Natürlich sind durch den Locationwechsel Aufwand und Kosten gestiegen (zum Beispiel Bühne, Technik), die auch zu einem höheren Eintrittspreis führen.

Festivals mussten in diesem Jahr schon aus verschiedenen Gründen abgesagt werden – im Frühjahr noch wegen der Corona-Maßnahmen, später auch aus technischen oder personellen Gründen. Zudem dürfte ja auch im Umfeld alles teurer geworden sein – wie sehr wirkt sich das in diesem Jahr auf euch aus?

Tim Thielen: „Die weiter bestehende Herausforderung der Pandemie als auch die steigende Inflation haben direkte Auswirkungen auch auf das Summerblast Festival. Am deutlichsten zeigt sich dies natürlich an steigenden Kosten für alle nahezu alle Bereiche - von Band- bis Hotelkosten, Technik etc. Aber am drängendsten auch unter dem Fachkräftemangel in der Event- und Technikbranche, um eine solche Veranstaltung durchführen zu können. Hier kommt uns zugute, dass wir schon seit über einem Jahrzehnt das Festival mit pro Jahr etwa 30 bis 40 zusätzlichen, ehrenamtlichen HelferInnen durchführen. Ohne diese Freunde und Bekannte wäre es schlichtweg nicht machbar.

Zum Line-Up: Worauf freut ihr euch besonders?

Tim Thielen: „Ich glaube, als Team freuen wir uns besonders auf die Rückkehr von AS I LAY DYING, die nach über 15 Jahren wieder in Trier spielen und quasi direkt nach dem Wacken Open Air in unserer schönen Moselstadt Halt machen. Aber auch auf eine der absoluten Senkrechtstarter wie LORNA SHORE, die als Deathcoreband gerade weltweit durch die Decke gehen und zum allersten Mal in Trier spielen.

Wie groß ist das Einzugsgebiet für das Festival?

Tim Thielen: „Wir haben im Regelfall ein Einzugsgebiet von etwa 300 km bis Belgien, Holland, Frankreich, Luxemburg und in Deutschland neben Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Jedes Jahr gibt es darüber hinaus aber auch immer Fans, die teilweise europaweit anreisen. Wir hatten bereits Fans, die aus Spanien oder Finnland eingeflogen sind. Dieses Jahr wissen wir von Fans aus Dänemark die anreisen.“

Und wie läuft die Zusammenarbeit mit der MVG/Arena?

Tim Thielen: „Großartig. Wir sind sehr dankbar mit der Arena einen tollen Kooperationspartner zu haben mit dem wir sehr gut und professionell zusammenarbeiten und die auch ein gutes Gespür für die Kultur und Fanszene des Festivals haben.“