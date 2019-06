Festival : So klingt der Sommer beim Abschluss von Porta³

Trier Das Picknick-Konzert hat am Sonntag die Reihe der Porta3-Veranstaltungen mit viel Operette und Musical beendet. Das Publikum war begeistert,

Zwischen Frederick Loewe „(Camelot“) und Richard Rodgers („Oklahoma“), Irving Berlin („Annie get your Gun“) und Leonard Bernstein, mit dessen Konzertsaalreißer, der Ouvertüre zum ansonsten eher weniger populären „Candide“, der Abend eröffnet wurde, trafen Dirigent und Musiker mit Schwung und Swing stets den Nagel auf den (Ton-)Kopf. Die famose Eva Maria Hamann (vom Hannes-Wader-Virus gepackt – „Heute hier, morgen dort“ – wird sie Trier in den nächsten Wochen verlassen) bestritt, mal solistisch, mal im Duett mit Bonko Karadjov oder mit Derek Rue (stimmlich einwandfrei, aber etwas steif im Vortrag), ihre Ohrwürmer, und die stets gut gelaunte Stephanie Theiß, die zudem moderierend durch den Abend führte, wagte sich mit ihrer Opernkollegin sogar in deren ureigenstes Territorium mit der Barcarole aus „Hoffmanns Erzählungen“. Für eine Nummer wurde die Porta zur Casa Rosada, dem Präsidentenpalast in Buenos Aires, von dem Stefanie Theiß aus dem obersten Stockwerk als Evita ihren Schmachtfetzen „Wein nicht um mich, Argentinien“ – nein, leider nicht Argentinien – sang. Wer ist bloß auf die Schnapsidee gekommen, den Text in „Wein nicht um mich, Portra Nigra“ umzufummeln? Dieses zwanghaft Lokalisierende, schon zuvor in einem Lied aus „Gräfin Mariza“ zu hören („Komm mit nach Varaždin“ wurde zu „Bleib doch mit mir in Trier …“), ist, pardon, arg provinziell und die paar Lacher mehr wirklich nicht wert.