Die Region Trier zeigt sich in Frankfurt : Trubel, Eifel-Krimis und viel Prominenz

Die Frankfurter Buchmesse ist an diesem Wochenende für alle offen, die sich für Bücher interessieren, nicht nur für Fachbesucher. Am Freitag stellte sich bereits Sebastião Salgado vor, der am Sonntag zum Abschluss der Messe als erster Fotograf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Zudem wurden zahlreiche Preise verliehen, darunter der Deutsche Jugendbuchpreis. In diesem Jahr kommt eine neue Auszeichnung dazu: Der Deutsche Verlagspreis wurde zum ersten Mal vergeben.

Sebastião Salgado hat die Situation in seinem Heimatland Brasilien als Desaster bezeichnet. „In den letzten 50 Jahren wurden 19 Prozent des Amazonas-Regenwalds zerstört“, erklärte er in Frankfurt. Katastrophal sei aber nicht nur die Lage der Umwelt, sondern auch die Situation in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. Die Laudatio hält Regisseur Wim Wenders, der Salgado in dem oscarnominierten Dokumentarfilm „Das Salz der Erde“ porträtierte. Salgado wurde vor allem durch seine sozialfotografischen Werke wie „Arbeiter“, „Migranten“ und „Afrika“ bekannt. Nach einer seelischen Krise porträtierte er mit „Genesis“ die Schönheit der Natur. Anfang der 1990er Jahre gründete er mit seiner Frau das „Instituto Terra“, um auf einem zerstörten Gebiet den Regenwald wieder aufzuforsten. Bis heute wurden dort etwa 2,5 Millionen Bäume gepflanzt.

Seine Thriller haben den norwegischen Krimi-Autor Jo Nesbø reich gemacht. Mit den Einnahmen will er Gutes tun. Er hat eine Stiftung gegründet, die Analphabetismus in Entwicklungsländern bekämpft, wie er auf der Frankfurter Buchmesse berichtet. Seiner Stiftung hat er den Namen seines erfolgreichsten Ermittlers gegeben: Harry Hole Foundation. Während der Frankfurter Buchmesse stellte Nesbø den neuesten Teil der Serie vor, „Messer“. Norwegen ist dieses Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse.

Die Autorin Jutta Maria Herrmann hat mit ihrem Psychothriller „Böse bist du“ den Kindle Storyteller Award gewonnen. Der Preis würdigt im fünften Jahr unabhängige Autoren, die ohne Print-Verlag bei Kindle Direct Publishing veröffentlichen. Über den Sieger entscheidet eine Jury. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.