Konzert : Vier Gründe, warum die Pixies noch cool sind

Luxemburg Konzert: Die Bostoner um Frank Black inspirierten etliche Bands und machten den Weg frei für Grunge. So war ihr Auftritt in Luxemburg.

4) Sie sind angenehm unberechenbar: Jeden Abend das gleiche Programm spielen? Das machen Bands gerne mal, ist auch bequemer. Nicht so die Pixies: Die spielen jeden Abend zwar locker drei Dutzend Songs, auch in Luxemburg, wo es ordentlich krawallig losgeht von den Meistern des Laut-vs.-Leise. Aber jede Setlist ist anders. Das neue Album spielen sie fast komplett – der Rest variiert ziemlich stark. Live klingen sie so, als hätten sie keine Sekunde zu verschwenden. Das heißt: Minimale Pausen zwischen den Songs, kein unnötiges Aufhalten mit Hallo/Danke/Bitte oder gar mit Ansagen. Und natürlich gibt es keine Anbiederung ans Publikum. Klassiker wie „Where Is My Mind“, „Monkey Gone to Heaven“, „Gouge Away“ oder das poppige „Here Comes Your Man“ werden einfach rausgefeuert – und vom Publikum gefeiert. Immer noch cool, die Dame und die Herren.