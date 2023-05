Kulturfestival für Kinder und Jugendliche Sommerheckmeck 2023: Das steht dieses Jahr auf dem Programm

Nur noch wenige Wochen, dann können Familien die kleine, freche schlaue Biene Maja in Trier treffen, genauer gesagt in einem Musical. Weil die bekannte Biene nach dem Schlüpfen lieber die Welt erkundet, als das zu tun, wofür sie eingeplant ist, erlebt sie viele Abenteuer. Auch in Trier.