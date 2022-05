Am 10. Juli in Echternach : Die Mutter der MP3s und der echte Luka

Suzanne Vega gastiert am 10. Juli in Echternach. 2009 spielte sie bereits im Trierer Brunnenhof („Ich erinnere mich noch an das alte Stadttor“). Foto: George Holz

Sie hat weltbekannte Hits geschrieben und mitgeholfen, die Musikindustrie massiv zu verändern – wenn auch ohne ihr Wissen. Auf der Straße wird die New Yorker Songwriterin Suzanne Vega aber nur selten erkannt. Im Telefonat mit dem TV spricht sie über ihren alten Nachbarn Luka, ihre Hommage an den guten Freund Lou Reed und darüber, wie sie zur „Mutter der MP3“ wurde. Am 10. Juli spielt sie im Echternacher Trifolion.

Wer ist „Luka“? Suzanne Vega sagt, wer wirklich das missbrauchte Kind war, um das es in ihrem Hit ging.

„My name is Luka, I live on the second floor ...“. Wer die 1980er erlebt hat, dürfte beim Lesen der Zeilen die Melodie dazu im Kopf ergänzen – die sanfte Stimme von Suzanne Vega, die im Song in die Rolle des Nachbarkinds Luka schlüpft, das häusliche Gewalt erlebt. Ein Junge namens Luka wohnte damals in der Tat eine Etage über Suzanne Vega. Und er wusste auch, dass er die Inspiration für den großen Hit aus dem Jahr 1987 war. Bei Suzanne Vega meldete er sich nie persönlich. „Aber er stand mal vor meinem früheren Apartment, hatte ein Mädchen dabei und sagte zu meiner Mitbewohnerin: ‚Können Sie meiner Freundin sagen, dass Suzanne Vega hier mal gewohnt hat?‘ Er wollte sie wohl beeindrucken.“

Der musikalisch gar nicht so traurig daherkommende Popsong hat auch einen autobiografischen Hintergrund: „Aber es war nicht Luka, der häusliche Gewalt hat“ sagt sie dem TV. „sondern es geht um mich – ich selbst habe Missbrauch in der Familie erlebt.“ Dass der Song vom zweiten Album „Solitude Standing“ im Jahr 1987 zum Hit wurde und sie zum Star – das überraschte sie selbst. Suzanne Vega war damals 28, zuvor war sie finanziell nur mit Ach und Krach über die Runden gekommen. „Es war nicht so schwer mit dem Erfolg umzugehen, weil niemand wusste, wie ich aussehe“, sagt sie. „Ich werde nicht oft wiedererkannt und schaue auf Fotos immer etwas anders aus.“ So wird sie eher erkannt, wenn sie etwas mit der Kreditkarte bezahlt – ihr Name und ihre Stimme sind vielen präsenter als ihr Gesicht.

Wie Suzanne Vega ohne ihr Wissen zur „Mutter der MP3“ wurde – das Format hat die Musikindustrie komplett verändert. Ihr Beitrag dazu war „Tom’s Diner“.

Vor über 30 Jahren wurde das MP3-Format erstmals vorgestellt, entwickelt wurde es maßgeblich vom Fraunhofer-Institut. Das Verfahren macht es möglich, Audiodateien ohne größere (hörbare) Verluste deutlich zu verkleinern – eine bahnbrechende Entwicklung. Erst deutlich später, im Jahr 2000, erfuhr Suzanne Vega, welchen Anteil sie daran hatte. „Das war lustig. Als ich meine Tochter in den Kindergarten brachte, kam der Vater eines anderen Kinds zu mir und sagte: ‚Herzlichen Glückwunsch, Sie sind die Mutter der MP3s‘. Er hatte das in einem Online-Blog gelesen.“ Wie das zustande kam? MP3-Mitentwickler Karlheinz Brandenburg hatte Vegas A-cappella-Stück „Tom‘s Diner“ als Referenzsong ausgewählt – in der Remix-Version mit DNA war „Tom‘s Diner“ am 3. Oktober 1990 übrigens der erste deutsche Nummer-Eins-Hit nach der Wiedervereinigung. „Dass sie den Song ausgewählt haben, hatte technische Gründe. Es war nur die reine Stimme, es war so simpel, dass sie jeden Fehler aufdecken konnten“, erklärt Suzanne Vega, die später auch die MP3-Entwickler kennengelernt hat: „Sie zeigten mir, wie die Original-Dateien damals bei den Tests klangen – und sie klangen wirklich schlimm.“ MP3 ebnete in der Folge auch den Weg zum Streaming – eine Entwicklung, die Suzanne Vega mit gemischten Gefühlen sieht. Einerseits seien die Künstlereinnahmen sehr überschaubar. Andererseits „macht es das sehr einfach, Musik zu hören. Ich bin als Kind in den 60ern mit der Musik aus dem Transistorradio aufgewachsen, das war damals das modernste was es gab. Ich brauche auch heute kein teures Equipment.“

Ihre Coverversion von „Walk on the Side“ ist auch eine Hommage an Suzanne Vegas guten Freund Lou Reed. Wie sich ihre New-York-Erfahrungen von seinen unterscheiden. New York ist auch der Fokus ihres Auftritts in Echternach.

„New York ist das, was du daraus machst“, sagt Suzanne Vega, die seit ihrem zweiten Lebensjahr in der Metropole wohnt. Das thematisiert sie auch in „An Evening of New York Songs and Stories“. Auch Lou Reeds inzwischen 50 Jahre alten „Walk on the Wild Side“ hat sie sich vorgenommen, seinen Streifzug durch das queere New York, den Kosmos von Andy Warhol & Co. „Lou Reed hat New York anders erlebt als ich, er hatte auch andere Interessen. Ich habe nicht die Drogenerfahrungen gemacht, die er hatte. Ich bin in einem Viertel großgeworden, in dem es damals eine wahre Heroin-Epidemie gab – von daher hatte ich nie Interesse daran, das auszuprobieren“, sagt sie. „Aber Lou Reed schrieb auch sehr offen über eine Welt, die ich gut kannte.“ Er war eine Inspiration für die Sängerin, die erste Erfolge in der Neo-Folk-Szene der frühen 80er feierte. „Wir wurden gute Freunde“, sagt sie über den 2013 gestorbenen Lou Reed.