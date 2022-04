SERIE Der Untergang des Römischen Reiches – Teil 5 : Mythos „spätrömische Dekadenz“: Ging das antike Reich an seinen Ausschweifungen zugrunde?

Das Exponat mit der weitesten Anreise: Das Gemälde „The Favourites of the Emperor Honorius“ von John William Waterhouse kommt aus Australien nach Trier ins Stadtmuseum. Foto: Art Gallery of South Australia/Art Gallery of South Australia, Adelaide

Trier Hat die Dekadenz der Eliten den Untergang des Römischen Reiches befeuert, ihn sogar verursacht? Das war über Jahrhunderte hinweg ein zentrales Thema – und das hat Auswirkungen bis in die Gegenwart. Ein kleiner Exkurs vom kaiserlichen Lieblingshuhn Roma über tödliche Sex-Orgien bis zum schieren Luxus in Augusta Treverorum und einem Fauxpas von Guido Westerwelle.

Der junge Kaiser, inmitten einer Sex-Orgie. Er lässt es regnen auf die nackten Körper, Veilchen und Rosenblüten, ohne Vorwarnung, immer mehr, immer mehr. Bis einige Menschen unter der Blütendecke ersticken. Zur Freude des Kaisers, der sich Marcus Aurelius Antoninus nennt, später aber als Elagabal berühmt-berüchtigt wird. Er soll auch mal als Hure verkleidet in Tavernen nach Freiern gesucht haben oder einen besonders üppig bestückten Athleten extra aus Asien nach Rom beordert haben – und das ist schon alles die halbwegs jugendfreie Variante, verfilmt ginge bei Kaiser Elagabal nichts unter FSK 18. Ein Alter, das er womöglich selbst noch nicht erreicht hatte, als er im Jahr 222 ermordet und im Tiber versenkt wurde. Das findet sich so und noch blumiger in der spätantiken „Historia Augusta“ – und auch wenn da reichlich Fiktion im Spiel sein dürfte: Viel dekadenter als beim bestens verhassten Teenie-Kaiser Elagabal – laut der „Welt“ „Der Inbegriff der Perversion“ – ging es jedenfalls kaum noch.

Das war lange vor dem Untergang des Römischen Reiches. Es war auch bei Weitem nicht der Anfang der berüchtigten römischen Exzesse. „Die Trinkgelage, die Orgien, die Dekadenz – das gab es alles schon zu Neros Zeiten“, sagt Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier: Auch die Kritik an der reichen Oberschicht, an der Maßlosigkeit oder den exotischen Speisen. So spottete der Philosoph Seneca (gestorben im Jahr 65 n. Chr.): „Sie erbrechen sich, um zu essen – Sie essen, um sich zu erbrechen.“ Nein, die Dekadenz ließ das Römische Reich nicht untergehen, sagt Reuter, das sei kein Thema mehr in der aktuellen Forschung. Aber es war eins, ein wesentliches.

Ein eindrucksvolles Gemälde über die vermeintliche Dekadenz in spätrömischen Zeiten wird während der „Untergang“-Ausstellung (25. Juni – 27. November) im Stadtmuseum Simeonstift zu sehen sein. Das Werk von John William Waterhouse aus dem Jahr 1883 hat auch die weiteste Anreise – es ist eine Leihgabe aus dem australischen Adelaide. „Darauf sieht man Kaiser Honorius, der in Ravenna residierte, mit Senatoren und seinen Hühnern“, sagt Elisabeth Dühr, Direktorin des Stadtmuseums Simeonstift. Waterhouse beziehe sich dabei auf den Geschichtsschreiber Prokop aus dem 6. Jahrhundert. Die Szene spielt im Jahr 410. Nach der Plünderung Roms durch die Westgoten teilen die Senatoren dem Kaiser mit, Rom sei gefallen. Der ist geschockt. „Honorius denkt aber nicht an die Stadt, sondern antwortet: ‚Ich habe sie doch heute noch gefüttert!‘ Roma hieß auch sein Lieblingshuhn.“ Das sei nur ein bekanntes Beispiel dafür, „wie man sich im 19. Jahrhundert die Dekadenz der Römer vorgestellt hat – dass sie ununterbrochen Orgien gefeiert haben, dass die sexuell zügellos waren und dem Alkohol verfallen, dass sie mit Moral und Anstand schon abgeschlossen hatten.“

Diese Vorstellung geht auch auf Zeitzeugen zurück. Kirchenvater Augustinus erlebte die Verwüstungen 410 in Rom vor Ort. In seinem über Jahrhunderte einflussreichen Werk „De Civitate Dei“ (Der Kirchenstaat) argumentierte er, dass die Zerstörung Roms keinen Bezug zur jungen christlichen Gemeinde hätte, sondern allein mit den heidnischen, moralisch verdorbenen und dekadenten Römer zu erklären sei.

Die Dekadenz führte zum Untergang? Diese These gilt in der Forschung längst als überholt. Warum sie sich so hartnäckig hielt.

Für Elisabeth Dühr gibt es dafür eine einfache Erklärung. „Die Dekadenz der Eliten ist der historisch populärste Grund für den Untergang“, sagt sie. „Das liegt auch daran, weil sie sich im Bild am besten fassen lässt.“

Es sage immer auch einiges über die Zeit aus, in der das Bild entstanden ist. So dürfe man auch das Werk von Thomas Couture, das aus Paris nach Trier kommen wird, als eindeutige Kritik am moralischen Verfall im Frankreich der 1830er und 1840er Jahre verstehen.

Die Historienmalerei des 19. Jahrhunderts hatte auch massiven Einfluss auf neuere Medien: Die Bilder von Waterhouse und Couture gaben den Look vor – „und das bis heute“, wie Dr. Dorothée Henschel vom Stadtmuseum sagt: Ob in der Ben-Hur-Verfilmung von 1907, in „Quo Vadis“ (1951) oder in „The Fall of the Roman Empire (1964) oder auch im fünffach oscarprämierten „Gladiator“ (2000). Überall werde der „Sittenverfall der römischen Gesellschaft und allen voran des römischen Kaisertums für den Niedergang des römischen Reiches verantwortlich gemacht.“

Wie zeigte sich in Trier die Dekadenz und der damalige Luxus der Oberschicht? Und wie setzte sich die Gesellschaft zusammen?

Manche Fragen sind trotz der Vielzahl an Ausgrabungen und wichtigen Funden heute kaum noch präzise zu beantworten. Das fange schon damit an, wie viele Menschen in der Blütezeit im römischen Trier gelebt haben. Da gebe es unterschiedliche Auffassungen, berichtet Dr. Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums. „Je nach Quellen sind es mal 80.000, mal 60.000 oder mal 40.000 Einwohner“, sagt er. „Wenn man ehrlich ist, stochert man da im Nebel. Wie viele Menschen haben hier gelebt? Wie groß war die Oberschicht? Wie waren die sozialen Gegensätze – kamen auf einen reichen Römer fünf oder zehn Sklaven?“ Das wisse man alles nicht genau. „Was wir aber sehr schön fassen können, ist, dass wir eine römische Oberschicht hatten wie in kaum einer anderen Stadt in Mitteleuropa. Es ist kein Zufall, dass in Trier der größte Goldmünzenschatz gefunden wurde. Trier hat auch einen unglaublich großen Fundus an tollen Mosaiken, was andere Römerstädte längst nicht in der Qualität haben. Man kann die reiche Oberschicht auch durch ihre Grabdenkmäler fassen, nicht nur die Igeler Säule.“

So hätten sich Kaufleute in Abbildungen verewigt, die etwa durch den Import von spanischem Olivenöl und den Export von Bier und Wein viel Geld verdient und ihren Reichtum zur Schau gestellt hätten. „Manche haben auf ihren Grabdenkmälern Wagenrennen darstellen lassen – sie hatten offenbar einen eigenen Rennstall. Das haben wir in Trier in einer Fülle wie in kaum einer anderen Stadt nördlich der Alpen. Es war ja auch mit Abstand die größte Römerstadt nördlich der Alpen.“ Augusta Treverorum blühte noch, während es im Kaiserreich in anderen Regionen schon abwärts ging. Es gebe auch einen Beleg dafür, dass man den Untergang lange nicht wahrhaben wollte, berichtet Reuter: „Im 5. Jahrhundert – als alles den Bach runterging und ins Wanken geriet – appellierte die Trierer Bevölkerung an den Kaiser, er möge doch bitte wieder Wagenrennen und Spiele abhalten.“ Das schien ihnen wichtiger als die Sicherheit der Stadt. Das mag durchaus dekadent klingen.

Ein Bild des französischen Malers Thomas Couture (1815 - 1879). Das Exponat wird im Rahmen der „Untergang“-Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen sein. Foto: bpk / RMN - Grand Palais / Patrice Schmidt/RMN - Grand Palais

Wie groß Trier war? Drei Mal so groß wie Köln oder Mainz!

Während die Bevölkerungszahl auf Schätzungen basiert, ist die Grundfläche der römischen Stadt bestens dokumentiert. „Das römische Köln hatte eine ummauerte Fläche von 96 Hektar, die Kolonie­­­stadt Xanten am Niederrhein hatte 73 Hektar Grundfläche, Mainz – auch eine wichtige Römerstadt und Legionslager mit 6000 Soldaten – hatte eine Fläche von 90 Hektar“, sagt Reuter und zieht einen Vergleich: „Trier hatte eine ummauerte Fläche von 283 Hektar, die drei Städte hätten da alle reingepasst.“

Wo wohnten im römischen Trier die Reichsten, wo lebten die Armen?

Prächtige Mosaiken – die sich nur die Reichsten leisten konnten – finden sich laut Marcus Reuter über das ganze Stadtareal verteilt. Der Reichtum zeige sich im besonderen Maße im kaiserlichen Palastbezirk. „Das war ein herausgehobenes Areal von den Kaiserthermen über die Konstantinbasilika bis zum Dom auf einer Länge von 800 Metern.“ Gerade laufe eine Untersuchung, wie man sich den Palastbezirk wohl vorzustellen hatte – ob er für die Bevölkerung zugänglich war oder abgeschottet und wie die Straßen genau verliefen.

Warum der Begriff „spätrömische Dekadenz“ mal einen deutschen Spitzenpolitiker in die Bredouille brachte.

Der frühe Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) räumte 2013 – drei Jahre vor seinem Tod – freimütig Fehler ein. So bereute er vor allem einen Satz im Zusammenhang mit steigenden Hartz-4-Sätzen, der 2010 für Wirbel gesorgt hatte. „Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein.“ Das brachte ihm den Vorwurf der sozialen Kaltherzigkeit ein – und hatte mit römischen Eliten-Exzessen nun auch gar nichts gemein: „Hätte ich das gewusst, was die beiden Worte auslösen, hätte ich es gelassen.“ Die „Zeit“ titelte damals „Die ‚spätrömische Dekadenz‘ besiegelte den Niedergang“.