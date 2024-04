Todesfall vor Konzert in Köln Tragischer Tod von Depeche-Mode-Fan: Bekonder organisiert Spendenaktion

„Wir sind immer noch schockiert“, schreibt der Bekonder Stefan Haeb gemeinsam mit drei weiteren Fans. Haeb war bereits sechs Tage vor dem Konzert in Köln angereist und hatte noch am Tag vor dem Tod lange mit dem Ukrainer gesprochen, wie er dem Volksfreund mitteilt. Er stand bereits seit einigen Jahren über Social Media mit ihm in Kontakt. „Wir (Britta, Katrin, Billy und Stefan) haben die letzten Stunden mit ihm verbracht bzw. ihn am Morgen tot aufgefunden. In Abstimmung mit Andriis Frau Irina haben wir diesen Nachruf verfasst – stellvertretend für all diejenigen, die ihn kannten und ihm nahestanden. (...) Andriis großer Wunsch war es, diese Konzerte mit der ganzen Fangemeinde zu erleben. Wir sind unfassbar traurig über den Verlust.“