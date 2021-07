Kultur in Luxemburg : Zeitgenössisches Theater an herausragenden Beispielen

Luxemburg Vielfalt und Highlights des Gegenwartstheater bietet der bneue Spielplan der Theater der Stadt Luxemburg

Auf Sicht fahren. Das bleibt in Corona-Zeiten das Gebot der Stunde für Theatermacher und andere Kulturveranstalter. „Wir haben die schwerste Spielzeit hinter uns, die wir jemals hatten“, erklärte Lydia Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Spielplans 2021/22 der Theater der Stadt Luxemburg. Dieser liegt vorerst nur online vor. Flexibilität sei angesichts der Pandemie angesagt, sagt Tom Leick-Burns, Intendant des Grand Théâtre und dem Théâtre des Capucins, also der beiden städtischen Häuser. Daran hat es den Programmmachern offensichtlich nicht gefehlt.

„L`émotion au pluriel“ heißt das programmatische Motto des Spielplans (so wie das Album der Sängerin Jakie Quartz), was so viel bedeutet wie Vielfalt der Emotionen. Die werden tatsächlich in ihrer ganzen Breite abgebildet als Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Performance und Installation. Für jeden findet sich etwas in dem internationalen, mehrsprachigen Programm mit starken Regie-und Tanzsprachen des Gegenwartstheaters . Die Auswahl ist groß. Als echte Highlights sollte man ein paar Aufführungen allerdings auf keinen Fall verpassen.