Welche Stücke die Theaterbesucher lieben Was anlockt, was verschreckt

105.000 Zuschauer – das ist die Zahl, die Intendant Manfred Langner quasi halb öffentlich bekanntgab. Nur halb öffentlich deswegen, weil nicht die Presse explizit zur Verkündigung der frohen Botschaft eingeladen, sondern die Bilanz dem Kulturdezernat vorgestellt worden war. Dabei wusste der Hausherr – mittlerweile sind es ja zwei – doch durchaus Positives zu berichten. Doppelt so viele Menschen wie 2021/22 strömten ins Haus am Augustinerhof und in die Europäische Kunstakademie; der Kahlschlag, den Corona angerichtet hatte, ist damit mehr als ausgeglichen.