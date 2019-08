Ausstellung : Grausames Vergnügen

Essen, baden, wohnen, sterben. Ab Ende August zeigt das Landesmuseum Trier eine Ausstellung über den Alltag in der römischen Metropole. Heute geht es in der TV-Serie ums Vergnügen – aber längst nicht für jeden.

Die meist mehrtägigen Veranstaltungen in der Arena waren für unser heutiges Verständnis grausam und gnadenlos. Den Auftakt der Spiele bildeten am Morgen blutige Tierhetzen. Neben einheimischen Großtieren wie Bären oder Wölfen sorgten Löwen, Elefanten oder Krokodile aus Afrika und Asien für einen exotischen Touch. In der Mittagszeit fanden Hinrichtungen zum Tode Verurteilter statt. Häufig erfolgte die „Verurteilung zu den Bestien“ – damnatio ad bestias. Hierbei mussten die dem Tod Geweihten ohne Waffen gegen wilde Tiere antreten. Am Nachmittag erreichte das Programm mit Gladiatorenkämpfen seinen Höhepunkt. Kämpfer und Tiere warteten in Kammern in der Arenamauer auf ihren Einsatz oder wurden mittels Hebebühne aus dem Keller in die Spielstätte gefahren. Anders als bei den Vormittagsveranstaltungen kämpften die Gladiatoren selten um Leben und Tod. Die Zuschauer erfreuten sich vielmehr an geschickten und mutigen Kampfchoreographien. Hatten beide Gladiatoren mutig gekämpft, wurde der Unterlegene begnadigt.