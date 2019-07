Volksfreund-Serie : Spot an! Szenen einer römischen Stadt - Fake-Steine-Malereinen für das Luxusgefühl?

Spot an! Szenen einer römischen Stadt - Fake-Steine-Malereinen für das Luxusgefühl?

Trier Essen, baden, wohnen, sterben. Ab Ende August zeigt das Landesmuseum Trier eine Ausstellung über den Alltag in der römischen Metropole. Vieles davon überrascht. Die TV-Serie informiert vorab über die spannendsten Stücke und Geschichten der Schau.

In keiner anderen Stadt der römischen Provinzen hat sich mehr römische Malerei erhalten als in Trier, auch solche, die Naturstein imitiert.

Solche Imitationen besaßen ihr Vorbild in der Marmorarchitektur und damit in einem Luxus, den man sich mittels Malerei auch ohne exorbitante Kosten in die eigenen vier Wände holen konnte.