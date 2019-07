Volksfreund-Serie : Spot an! Szenen einer römischen Stadt – Livia, die kolossale Kaiserin in Trier

Spot an! Szenen einer römischen Stadt – Livia, die kolossale Kaiserin in Trier

Essen, baden, wohnen, sterben. Ab Ende August zeigt das Landesmuseum Trier eine Ausstellung über den Alltag in der römischen Metropole. Vieles davon überrascht. Die TV-Serie informiert vorab über die spannendsten Stücke und Geschichten der Schau.

Während in Gebäuden einzelne Statuen aufgestellt waren, dominierten bronzene, teils vergoldete Reiterstandbilder und Figurengruppen städtische Plätze. Auch im Umfeld des Trierer Zentrums fanden sich Fundamente für Pfeiler- oder Säulendenkmäler, die von Statuen bekrönt waren.

Eine Kaiserstatue stand nicht immer allein, sondern auch die Familie wurde mit Denkmälern bedacht. Eine ganze Herrscherdynastie mit Ehefrau, Kindern und Verwandten aufgereiht zu sehen, war in der Antike ein gewohnter Anblick, gewissermaßen ein familiäres Gruppenfoto.

Die Fundumstände des in zwei Hälften zerbrochenen Kopfes sind ungewöhnlich: Wohl im 17. Jahrhundert entzweit kam eine Hälfte nach Luxemburg, die andere blieb an ihrem Trierer Fundort St. Maximin, wo sie beim Wiederaufbau der Abteikirche als billiges Baumaterial diente. Entdeckt wurde sie erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nach der jüngst erkannten Zusammengehörigkeit beider Stücke wurde das jeweilige Original um die bisher fehlende kopierte Hälfte ergänzt.