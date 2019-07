Volksfreund-Serie : Spot an! Szenen einer römischen Stadt – Mit schwarzer Magie gegen Feinde

Spot an! Szenen einer römischen Stadt – Mit schwarzer Magie gegen Feinde

Eine besonders interessante archäologische Fundgattung stellen sogenannte Fluchtafeln dar – dünne, meist zusammengerollte Bleiplättchen mit eingeritzten Verwünschungen.

In allen bekannten antiken Sprachen verfasst, fanden sie sich im gesamten Römischen Reich – Fluchtafeln. Die Entzifferung der meist unleserlichen Graffiti ist im Übrigen gar nicht leicht und dürfte nur geübten Epigrafikern möglich sein.

Und Hilfe für die Umsetzung oft ganz perfider Rachepläne suchte man sich bei den Unterweltsgöttern. Für einen Verfluchungsakt wurden an ungewöhnlichen Orten komplizierte Riten ausgeführt und Gaben geopfert, natürlich in der Hoffnung auf baldige Erfüllung des jeweiligen Schadenzaubers.

Formeln, magische Zeichen und Verwünschungen wurden dafür in das weiche Blei geritzt und in einem rituellen Akt einer Gottheit übergeben oder an geheimem Ort versteckt. Derartige Handlungen waren mit hohen Strafen belegte Vergehen, weshalb sie im Verborgenen stattfanden.