US-Wahlen : „Es kann nur einen Sieger geben: Trump“

Trier/Mainz Der US-Präsident weckt Emotionen. Die setzt er gezielt ein, um Stimmen für sich zu werben. Der TV hat mit zwei Sprachwissenschaftlern über seine Rhetorlk gesprochen.

Trumps Sprache sei emotionaler als die anderer Politiker. Dies zeige sich, so die Wissenschaftler von der Universität Mainz in seinem charakteristischen Gebrauch von Spitznamen — etwa „Sleepy Joe“ für seinen Herausforderer Joe Biden. Er liebe zudem Wiederholungen und sich wiederholende Satzmuster. Typisch für ihn sei sein Gebrauch von Wettbewerbsmetaphern: Politik ist für den US-Präsidenten ein Nullsummenspiel, bei dem es nur klare Gewinner und eindeutige Verlierer gibt. Eitelmann: „Und klar ist: Es kann nur einen Sieger geben — ihn. Wenn er verliert, liegt das an einem unfairen Wettbewerb.“

Ulrike Schneider hat in Gießen Wirtschaftsanglistik studiert und in Freiburg promoviert. Matthias Eitelmann hat in Mannhamm studiert und promoviert

Der US-Präsident kennt aber auch die feinen Unterschiede: Spricht er von „the African-Americans“ will er sich abgrenzen, ist von „African-American“ die Rede, vereinnahmt er sie für sich. So sind für ein amerikanisches Publikum Sätze wie „I have a great relationship with the blacks“ widersprüchlich. Denn der Inhalt drücke Nähe aus, die Grammatik aber Distanz. Komplexer ist dies, wenn Trump über „Hispanics“ spricht. Grenzte er sich anfangs von ihnen ab, so nutzt er sie heute, so Schneider, „wie eine Trophäe, die er für sich gewonnen hat“ — auch weil sie für ihn eine wichtige Wählergruppe sind.